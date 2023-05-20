Hristodulidis: Türk uçağının Denia üzerinde uçması, Türk hava kuvvetlerinin yaptığı yasa dışı bir faaliyet

Rum Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Türkiye’nin bir uçağının Denia köyü üzerinde uçmasını, ara bölgeyle ilgili bazı verilerin kaydedilmesi için Türk hava kuvvetlerinin yaptığı yasa dışı bir faaliyet olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın olay hakkında bilgilendirildiğini ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği doğrultusunda adımların atıldığını sözlerine ekledi.

Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün basın sözcüsü Aleem Siddique, aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını ve Kıbrıs Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Denia muhtarı Hristakis Panayotu, dün öğleden sonra işgalci ordunun uçağının Türk nöbet kulübelerine doğru hareket etmeden önce köyün üzerinde bir saat daire çizdiğinden şikayet etti.