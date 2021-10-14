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Hükümetsiz Avrupa ülkeleri

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Seçimleri yaptılar ama hükümetlerini kuramadılar.
Hükümetsiz Avrupa ülkeleri

Seçimleri yaptılar ama hükümetlerini kuramadılar. Tam 7 Avrupa ülkesi seçim sonrası koalisyon görüşmeleri, güvenoyu alamama ya da başbakanın istifa etmesi nedeniyle yeni hükümetini bulmaya çalışıyor.

Pandemi, tedarik krizi derken Avrupa'da bazı ülkeler, hükümet arayışları nedeniyle siyaseten de zor günler geçiriyor.

Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için partiler arasında zorlu koalisyon pazarlığı başladı.

16 yıllık Angela Merkel (CDU) iktidarının ardından ülkede yeni hükümetin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Genel seçimden oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasındaki koalisyon görüşmelerine geçildi.

Seçimlerden 2,5 hafta sonra başlayan görüşmelerin başarılı olması durumunda SPD liderliğinde bir hükümet kurulacak.

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