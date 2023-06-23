İEZB Olağan Genel Kurulu yapıldı

Birlikten verilen bilgiye göre, İskele AKM’de yer alan toplantıda başkanlık görevi için tek aday olan Birlik başkanı Serkan Kırmızı, bir dönem daha başkanlık görevini yürütmek için üyelerin onayını aldı. Kırmızı, dördüncü kez başkan seçilmiş oldu.

Kırmızı, Genel Kuruldaki konuşmasında esnafın sorunlarını çözmek için elinden geleni yapmaya, yanlışın karşısında durmaya, esnafın haklarını savunmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Genel Kurulda divan üyeliğini Ramadan Öztorel, Rasım Küçük ve Birtan Ketenoğlu yaptı.

Toplantıda faaliyet ve mali rapor da aklandı.

Birlik yönetiminde görev alacaklar şöyle:

Yılmaz Yılmazoğulları

Mahmut Sadun

Ahmet Karaçalı

Gökberk Alp Yakar

Derya Urfalı

Servet Menekşe

Bahar Oykun

Halil Küçük

Disiplin Kurulu üyeleri:

Mustafa Öztörel

Rasım Küçük

Denetleme Kurulu üyeleri:

Ramadan Öztörel

Hüseyin Öztörel

Sermet Nereli