YDÜ Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından İkinci Acil 153 Sempozyum’u düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarafından İkincisi Gerçekleştirilen Acil 153 Sempozyumu’nun Bu Yılki Teması“Acil Travma Hakkında Bilmedikleriniz” Oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Gerçekleşen ve Yoğun İlgi Gören Sempozyuma KKTC Genelindeki Üniversite ve Sağlık Kurumlarından Geniş Katılım Oldu.

“Acil Travma Hakkında Bilmedikleriniz” Teması6 Oturumda Ele Alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci’nin başkanlığını yaptığı, “Acil Travma Hakkında Bilmedikleriniz” konulu ikinci 153 Acil Sempozyumu altı oturumda gerçekleşti. Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda sırasıyla, Sempozyum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Op. Dr. Kenan Arifoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ söz aldı.

Her oturumun yaklaşık kırk beş dakika sürdüğü sempozyuma katılanuzmanların herbirikendi uzmanlık alanlarındabir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun 1. oturumu Prof. Dr. Atalay Arkan, Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci ve Uzm. Dr. Ayşe Güner Erpek başkanlığında gerçekleşti. Multitravmalı hastaya sahada ve hastanede acil yaklaşımın ele alındığı ilk oturumda Uzm. Aziz Aşık ve Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci birer sunum gerçekleştirdi. Ekstremite travmaları konulu 2. oturum Yrd. Doç. Dr. Deniz Aydın, Uzm Dr. Enes Sarı ve Uzm. Dr. Barış Polat başkanlığında, Uzm. Dr. Mehmet Yalçınozan’ın sunumuyla gerçekleşti. Karın travmalı hastaya yaklaşım ise sempozyumun 3. oturum konusu oldu. Bu oturumda Prof. Dr. Hasan Besim ve Prof. Dr. Hakan Erpek oturum başkanlığını üstlenirken, sunum Op. Dr. Ali Özant tarafından gerçekleştirildi.Kafa travmasına acil yaklaşımların ele alındığı 4. oturumun başkanlığını ise Doç. Dr. Ümran Dal ve Uzm. Dr. Uğur Özkula yaptı. Bu oturumda Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu, kafatası ve beyine gelen darbelerde kısa ve uzun dönemli tedavi yaklaşımlarından bahsetti.

5. oturum Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci başkanlığında, Doç. Dr. Ekrem Şentürk’ün akciğerde meydana gelen travmalara (toraks travması) acil yaklaşım sunumuyla gerçekleşti. Son oturumda ise Doç. Dr. Halil İbrahim Seçer ve Op. Dr. Hüsnü Koşucu ve Uzm. Dr. Aytekin Bayır başkanlığında, omurilik hasarını içeren spinal travmalar ele alındı. Uzm. Dr. Uğur Özkula’nın yaptığı sunum sonrasında sempozyumun kapanış bölümüne geçildi.

İkinci 153 Acil Sempozyumu’na 800’ün Üzerinde Katılım

800’ün üzerinde katılımın gerçekleştiği sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları ve öğrencileri, ilk ve acil yardım öğrencileri, hemşirelik öğrencileri ve dalında profesyonel birçok sağlık çalışanı ile KKTC’deki tüm üniversitelerden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “Hedef Kaliteli Acil Sağlık Hizmeti Personeli Yetiştirmek”

Sempozyumun soru – cevap bölümünün ardından kapanış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Sempozyum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, KKTC’de acil tıpın geliştirilmesine ve travma hakkındaki güncel yaklaşımların sağlık çalışanları ile paylaşılarak daha donanımlı sağlık personelinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu tarz sempozyumların önemini vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 153 Acil Servis ailesi olarak, bu konuya ilişkin sempozyumların devam ettirileceğinin haberini verdi.

Sempozyumun gerçekleşmesine, sempozyum sekreterleri Dr. Ülvan Özad ve Dr. Çimen Elias ile Düzenleme Komitesi üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, Uzm. Dr. Uğur Özkula, Dr. Zakaria Suliman, Dr. Hatice Arslan, Dr. İlker Gelişen, Dr. Sona Mousalouy, Dr. Wael Alhallabi, Dr. Dilfüza Abdurshukkova, Dr. Aysun Özen, Dr. Dilek Ejder, Dr. Nargis Bibi Zakaria, Dr. Eliz Mazhar, Dr. Hikmet Neşe Ergün, Dr. Ali A. Uzan, Dr. Yeşim Özgöl katkı koydu.