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“İleri Kalp Yetmezliği Merkezi”ne Başvuran Hastalara Sürekli Ve Ücretsiz Hizmet Verilmeye Devam Ediliyor

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“İleri Kalp Yetmezliği Merkezi”ne Başvuran Hastalara Sürekli Ve Ücretsiz Hizmet Verilmeye Devam Ediliyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İşbirliğinde Yaklaşık İki Ay Önce Kurulan ve Hizmet Vermeye Başlayan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, Hastalar Ücretsiz Olarak Takip ve Tedavi Ediliyor.  

Alanında Uzman Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Ekipleri Tarafından Kalp Sağlığına İlişkin Hizmetlerin Sunulduğu İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde Hedef, Hastalara Zamanında Müdahalede Bulunmak, İleri Kalp Yetmezliğinden Doğan ve Hayati Tehlike Yaratan Riskleri En Aza İndirgemek ve Hastaların Yaşam Kalitesi ile Birlikte Yaşam Sürelerini Uzatmak. 

İki Ayda Yüze Yakın Hastaya Ulaşılan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde Hastaların Sağlık Kontrolleri Düzenli Olarak Yapılıyor!

İleri kalp yetmezliği bulunan hastalara ücretsiz olarak muayene olabilme imkanı sunulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, her hastaya elektrokardiyografi, akciğer filmi, geniş çaplı kan tahlilleri ve ekokardiyografi tetkikleri yapılıyor, kalp pili bulunan hastaların kalp pilleri kontrol ediliyor, gerekli görüldüğü takdirde yeni ilaç tedavileri uygulanıyor, su ve tuz kısıtlaması ile kilo takibi eğitimleri veriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal: “İleri Kalp Yetmezliği Bulunan Hastalar Hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Hizmet Alabiliyor”

İleri kalp yetmezliği hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp yetmezliğinin ilerleyici bir hastalık olduğunu bu nedenle hastaların düzenli olarak takip edilmesi ve önerilen şekilde tedavilerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.  Takip ve tedavinin yeterince uygulanmadığı durumlarda, yetmezlikle ilgili ilerlemenin hızlanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, hastaların İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımla takip gereksiniminin büyük önem taşıdığını belirtti.  İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvuran ve ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastaların yaşamları süresince ayaktan muayene ve takip ücretlerinin Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı tarafından karşılanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, hastaların hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet alabileceklerini ifade etti. 

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal: “Hastaların Merkezimizde Gerçekleştirilen Düzenli Tetkik ve Takipleri Sayesinde, Hastaneye Yatış İhtiyaçları Azaltılıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile kurulan ve 15 kişiden oluşan Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanları tarafından sunulan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvuran hastalara geniş kapsamlı kalp tetkikleri yapıldığını ifade ederek şöyle devam etti: “İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvurmak isteyen hastalar, ileri kalp yetmezliği kriterlerine uygun olup olmadığını öğrenebilmek için randevu sistemi ile polikliniğimize başvurabiliyor. 
Ön değerlendirmelerinde ileri kalp yetmezliği hastası olduklarının tespit edilmesi halinde, ayni gün içerisinde merkezimizde kayıtları yapılmak suretiyle, üç aylık sürelerle takipleri planlanıyor. Düzenli olarak uygulanacak tetkik ve kontrollerle hastaların hastaneye yatış ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.”
 

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