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İngiliz basını yazdı: Dünya enkaz altındaki voleybol takımından müjdeli haber bekliyor

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşanan yıkım, dünya basınında da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
İngiliz basını yazdı: Dünya enkaz altındaki voleybol takımından müjdeli haber bekliyor

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler dünyada da gündemin ilk sıralarına yerleşirken Kuzey Kıbrıs’tan spor müsabakası için Adıyaman’a giden ve enkaz altında kalan kız ve erkek voleybol oyuncuları için süren umutlu mücadele İngiliz basınında da gündem oldu.

Adıyaman’da kaldıkları otelin yıkılmasıyla enkaz altında kalan voleybol takımı oyuncusu öğrencilerin ve öğretmenlerinin sayısının 38 olduğu belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, enkazda Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci ve öğretmelerinin olduğunu açıklamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, KKTC’den gelen öğrencilerin ailelerinin saatlerdir enkazın başında çocuklarından iyi bir haber beklediğini aktardı. Gazete, enkaz altında kalan öğrencilerin fotoğraflarını paylaştı.

Enkazda Kuzey Kıbrıs’tan gelen kurtarma ekipleri de görev yapıyor. KKTC basınına konuşan öğrencilerden birinin annesi, Adıyaman’a kayıp çocuğunu bulmaya geldiğini belirterek “Hiçbir haber yok. Kaldıkları sekiz katlı bina tamamen yıkılmış” dedi. Acılı kadın yine de çocuğunu bulacağına dair umudu olduğunu söyledi.

İngiliz gazetesinin haberinde, birçok ülkeden arama kurtarma ekibinin deprem bölgesine akın ettiği, ancak yaşanan yıkımın büyüklüğü nedeniyle çalışmaların zorlukla ilerlediği kaydedildi.

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