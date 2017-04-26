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İngiliz kadın polis, mesleği bırakıp gece kulüplerinde dansçı oldu

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İngiliz kadın polis, mesleği bırakıp gece kulüplerinde dansçı oldu
İngiltere'de Hannah Haver isimli kadın polis, mesleğini bırakıp gece kulüplerinde dansçı oldu. Haver, dansçı olduktan sonra evliliğinin düzeldiğini söyledi.

İngiltere'de polis memurluğu yapan Hannah Haver isimli kadın, polisliği bırakıp gece kulüplerinde dansçı olarak çalışmaya başladı.

POLİSLİK MAAŞININ İKİ KATINI ALIYOR

İngiltere'de eski polis memuru 35 yaşındaki Hannah Haver, polislik mesleğini bırakıp gece kuluplerinde çalışmaya başladığından bu yana ayda 5 bin pound kazandığı söyleyip polislik maaşının iki katını kazandığını söyledi.

EVLİLİĞİ KURTULDU

Ayda sadece 12 gece çalıştığını söyleyen Hannah, gece kuluplerinde çalışmanın polis memuru olan kocası ile aralarında olan ilişkiyi sağlamlaştırdığını söyledi. Polis memurluğunun çok stresli bir iş olduğunu ve ve evliliğine zarar verdiğini söyleyen Hannah, şu anki mesleğinde hem daha çok kazandığını, hem de işinin daha rahat olduğu söyledi.

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