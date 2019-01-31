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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti

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İngiltere 2. lig takımı Forest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, rakibinin kramponunun yüzüne çarpması sonucu üç dişini kaybetti.
İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti

24 yaşındaki kaleci, Salı günü Mansfield Town'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 61'inci dakikasında kanlar içinde kalınca hastaneye kaldırıldı.

Kulübün menajeri Mark Cooper, "Sakatlık, James'in yakışıklılığını bir süre etkileyecek. Yüzünde büyük bir yara, dudaklarında korkunç bir kesik var. Birkaç dişini de kaybetti. Sahalardan ne kadar uzak kalacacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Montgomery de hastanede Twitter'dan kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını paylaştı ve "Yeni dişlerimin parası için yardım toplamaya başlayacağım" diye espri yaptı.

Pozisyon kaleci James'in takımı 1-0 gerideyken ikinci yarının ortalarında yaşandı.

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