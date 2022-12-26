İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Noel yemeği detayları ortaya çıktı

Eski bir kraliyet şefi, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin Noel sofrası alışkanlıklarını anlattı.

Konu Noel kahvaltısına geldiğinde de klasiklerin sevildiğini söyleyen şef Darren McGrady, kraliyet ailesinin domuz pastırması, yumurta ve sosis gibi lezzetlerle tamamlanan bir kahvaltıyla başladığını söyledi.

Kahvaltı, Kraliyet Ailesi, yıllık kilise ayinine giderken Sandringham’daki iyi dileklerde bulunanlarla buluşmak ve selamlamak için yola çıkmadan önce sunuluyor.

Döndüklerinde, tüm süslemeleri ile birlikte bir hindi rosto yemeği onları bekliyor.

BBC’ye göre kraliyet Noel masasında ev yapımı adaçayı ve soğan dolması, pastırma ve kestane ile Brüksel lahanası, yaban havucu, patates püresi ve kızarmış patates ve ev yapımı sos gibi seçenekler yer alıyor.

ORGANİK SEBZELER ÖNEMİNİ KORUYOR

Ekolojik olarak bilinçli davranmasıyla ünlü olan Kral III. Charles yıllardır yerel olarak yetiştirilen organik meyve ve sebzeleri savunuyor, bu nedenle bu yıl Noel sofrasında bol miktarda taze sebze yer alıyor.

Tatlı olarak da brendi sosuyla tamamlanmış geleneksel bir Noel pudingi hazırlanıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Kraliyet Ailesi’nin tadını çıkaracağı iki yemek daha mevcut. Merhum Kraliçe II. Elizabeth’in hayatı boyunca, dünyanın neresinde olursa olsun ikindi çayına inanılmaz derecede düşkün olduğu biliniyordu.

Bu geleneğe Noel’de pasta ve lezzetli çikolatalı hamur işleri ekleniyor. Kıymalı pay ve taze pişmiş çörekler de ikindi çayı eklenen lezzetler arasında.

Sunulan yiyeceklerin yeterli olmaması durumunda, kraliyet ailesinin akşamları açık büfe akşam yemeğinin tadını çıkardığı bildiriliyor. Lezzetli peynirler ve pişmiş etler, kraliyet ailesinin Noel sofrasının bir parçası olarak özenle hazırlanıyor.