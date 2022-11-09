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İngiliz ordusu, Afganistan’da onlarca çocuğun ölümüne yol açmış

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İngiliz ordusunun Afganistan'daki operasyonlarında en az 64 çocuğun öldüğü bildirildi.
İngiliz ordusu, Afganistan’da onlarca çocuğun ölümüne yol açmış

İngiliz güçlerinin Afganistan’da 2006-2014’te katıldığı operasyonlarda 64 ila 135 çocuğun öldüğü ancak hayatını kaybeden sadece 64 çocuk için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiği belirtildi.

Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) adlı kuruluşun bilgi edinme özgürlüğü kapsamında elde ettiği verilere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce 16 çocuğun ölümü için tazminat ödediğini kabul etti ancak bu sayı halihazırda 64'e çıktı. Hayatını kaybeden çocukların gerçek sayısının 135'e kadar çıkabileceğine işaret eden AOAV, bunun nedeninin, ölümlerin bazılarının Bakanlık belgelerinde sadece “oğulları ve kızları” olarak yer alması, yaşları ve ölüm koşullarına ilişkin detaylı bilgilere yer verilmemesi olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli AOAV’nin 2006-2014 yıllarına ilişkin edindiği verilerde, hava saldırıları ve çapraz ateşe yakalanmanın, listelenen en yaygın ölüm nedenleri arasında olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Savunma Bakanlığı tarafından her ölümün koşullarını detaylandırmak için yeterli kanıt sunulmadığına işaret edilirken, bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenlerin belgelerde üstünkörü ele alındığına değinildi.

Hayatını kaybeden çocuklar için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiğini ortaya koyan AOAV, hak talebinde bulunanlardan ödeme yapılmadan önce genellikle fotoğraf, doğum belgesi ve destekleyici mektuplar vermelerinin istendiğini kaydetti. Ayrıca talepte bulunanların birçoğunun Taliban’la bağlantısı olup olmadığını belirlemek için İngiliz personeliyle resmi olarak görüştüğü belirtildi. 

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