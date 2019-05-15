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İngiliz Polisi KKTC bayrağı sebebiyle özür diledi

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Londra Metropolitan Polisi Teşkilatı 17 Haziran 2018’de Londra’nın Enfield bölgesinde gerçekleştirilen “Donkey Lane” isimli festivalde asılan KKTC bayağının yer aldığı bir fotoğrafa, teşkilatın internet sitesinde yer vermesinden ötürü özür diledi
İngiliz Polisi KKTC bayrağı sebebiyle özür diledi

Alithia ve diğer gazeteler, 17 Haziran 2018’de Londra’nın Enfiled bölgesinde gerçekleştirilen bir Kıbrıslı Türk festivalinde, “Metropolitan Türk Polis Derneği” üyeleri tarafında kurulan bir standa Türkiye ve KKTC bayraklarının asıldığını ve söz konusu standın fotoğrafının Metropolitan Enfield Polis teşkilatının internet sitesinde yer aldığını yazdı.

Habere göre, söz konusu fotoğraf sebebiyle gelen tepkilerin ardından Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada özür dilenerek, bölgesel personelin görev sırasında söz konusu bayrağın kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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