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İngiltere, aşırılık yanlısı Yahudi işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı Yahudi işgalcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.
İngiltere, aşırılık yanlısı Yahudi işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırılık yanlısı Yahudi işgalcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürmesinin İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirtti.

İsrail'in söz konusu saldırıları durdurmak ve faillerden hesap sormak için gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Ülkemizin bu korkunç eylemleri düzenleyenlere ev sahipliği yapmaması için yerleşimci şiddetinin sorumlularının İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz." ifadesini kullandı.

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