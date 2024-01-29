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İngiltere, çocuklar arasında kullanımı artan elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldı

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İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.
İngiltere, çocuklar arasında kullanımı artan elektronik sigaraya karşı yeni önlemler aldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda elektronik sigara kullanan çocuk sayısının 3 katına çıktığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı belirtildi.

Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttığı vurgulanan açıklamada, elektronik sigaralardaki aromanın azaltılmasına, paketlerin daha az dikkat çekmesine ve marketlerde görülecek şekilde satılmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca nikotin içeren sigara dışı ürünlerin de çocuklara satışının yasaklanacağı kaydedildi.

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin (yaklaşık 96 bin lira) ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar lira) bütçe ayrılacağı aktarıldı.

Açıklamada, yalnızca sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin elektronik sigara kullanımına teşvik edildiği hatırlatılarak, yılda 50 bin ile 70 bin arasında kişinin bu yöntem ile sigarayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan açıklamada, çöpe atılan elektronik sigaraların çöp kamyonu ya da atık tesislerinde yangınlara sebep olduğuna da vurgu yapıldı.

"Elektronik sigaraların, çocuklara satışı kabul edilemez"

Yeni uygulamayla halk sağlığının yanı sıra çevreye yönelik de önlemler alındığı aktarılan açıklamada, geçen yıl her hafta yaklaşık 5 milyon tek kullanımlık elektronik sigaranın çöpe atıldığı, bu sayının 2022'de haftalık 1,3 milyon olduğu belirtildi.

Çöpe atılan 5 milyon tek kullanımlık elektronik sigaranın içinde bulunan lityum bataryaların 5 bin elektrikli araç bataryasına eşit olduğunun altı çizilen açıklamada, Başbakan Rishi Sunak ile Sağlık ve Çevre Bakanlarının değerlendirmelerine de yer verildi.

Sunak, elektronik sigaraların insan sağlığına uzun vadede etkilerinin bilinmediğine dikkati çekerek, "Elektronik sigaralar, sigarayı bırakmada kullanışlı olsa da çocuklara satışı kabul edilemez. Başbakan olarak ülkemiz için uzun vadede doğru olanı yapmak görevim. Bu nedenle tek kullanımlık sigaralara karşı adım atıyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins, "Sigara, İngiltere'de yaşanan ölümler arasında en büyük önlenebilir sebep. Neredeyse her dakikada bir kişi sigarayla bağlantılı bir sebepten hastanelere başvuruyor. Bu, toplumumuza her yıl 17 milyar sterline (yaklaşık 655 milyar lira) mal olurken, sağlık sistemimize de büyük yük getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Çevre Bakanı Steve Barclay, geri dönüşümü çok zor olan tek kullanımlık elektronik sigaraların milyonlarcasının çöpe atıldığına dikkati çekti.

İngiltere hükümeti, geçen sene açıkladığı kararlarla 2009 sonrası doğanların hayatları boyunca tütün ve elektronik sigara ürünleri alamamasını sağlamak için sigara alma yaşının her yıl artırılması da dahil bir dizi önlem almıştı.

Bu kapsamda "ilk sigarasız nesil" hedefini açıklayan hükümet, gelecek 5 yılda sigara kaçakçılığını önlemek, satış standartlarını düzenlemek ve satışları denetlemek için görev gücü kurmak amacıyla 100 milyon sterlinlik bir fon oluşturulacağını duyurmuştu.

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