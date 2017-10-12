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İngiltere, Crans Montana’ya ilişkin hayal kırıklığını yineledi

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İngiltere, Crans Montana’ya ilişkin hayal kırıklığını yineledi
İngiltere, Crans Montana’daki Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasına ilişkin hayal kırıklığını yineledi.

Haravgi gazetesinin “Crans Montana’daki Başarısızlıktan Dolayı İngiltere’nin Hayal Kırıklığı” başlıklı haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de yaşayan Rumlara gönderdiği bir mektupta, Crans Montana konferansının anlaşmaya varılmadan sonlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Bahse konu mektubun, İngiltere’deki Kıbrıslı Rum grubun İngiltere Başbakanı Theresa May’e yolladığı bir mektuba cevap olarak geldiğini kaydeden gazete, mektubun ayrıntılarını da aktardı.

Konferansın yeniden toplanması hedefinin, anlaşmaya varılması için taraflar arasındaki geriye kalan boşlukların kapanmasına bağlı olduğundan söz edilen mektupta, İngiltere Dışişleri Bakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanının askıda bekleyen sorunların çözümüne yardımcı olmak için konferansta taraflarla verimli görüşmeler yaptığına dikkat çekildi.

Tüm tarafların anlaşmaya varılması için ciddi bir niyetle konuya dahil olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, nihayetinde bunun mümkün olmadığını ve BM Genel Sekreteri’nin konferansı kapadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları, sonuçları gözden geçirmeye ve bir sonraki adımları incelemeye teşvik ettiklerini de belirtti.

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