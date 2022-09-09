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İngiltere Kralı Charles halka seslenecek

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İngiltere Kralı Charles halka seslenecek
İngiltere Kralı Charles halka seslenecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık’ın kralı koltuğuna oturan Charles bugün halka hitaben bir televizyon konuşması yapacak.

Kraliçe’nin ölümü nedeniyle İskoçya’ya giden Charles bugün eşi Camilla ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya geri dönecek ve yeni başbakan Liz Truss’la da bir araya gelecek.

“Ulusun babaannesi” olarak da tanınan Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından ilk günün sabahında İngilizler Buckingham Saray’ı önünde toplanarak çiçekler bırakmaya devam ediyorlar. Kraliçe’nin hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi önünde de halk saygı gösterisi için toplanıyor.

Ülkede hemen hemen bütün reklam panolarında ve gazetelerin ilk sayfalarında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafları yer alıyor.

Bugün Londra’ya gelmesinin ardından Başbakan Truss’la buluşacak Kral Charles’a karşılama töreni düzenlenecek.
İngiliz parlamentosu da ölen Kraliçe’ye saygılarını göstermek amacıyla rutin toplantılarına ara verecek ve parlamentoda bir tören düzenlenecek.

Parlamento ayrıca cumartesi günü de toplanacak ve Kral Charles’a resmi bir taziye mesajı sunacak. İngiltere’de parlamento çok nadiren cumartesi günleri toplanıyor.

Ülkede pek çok aktivite iptal edilir ve ulusal yas ilan edilirken sendikalar da önceden planlanan tüm grev ve iş yavaşlatma eylemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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