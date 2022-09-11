İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesi Balmoral Kalesi’nden çıkarıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan konvoy, hayatını kaybettiği Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a gitmek üzere yola çıktı.
İngiltere’de 70 yıllık hükümdarlığının ardından Kraliçe 2. Elizabeth perşembe günü hayatını kaybetti. Yerine Kral olarak oğlu III. Charles geçti.
İngiltere saati ile 10.00’da Kraliçe 2. Elizabeth’in Balmoral Şatosu’nda buluna tabutu, altı görevli tarafından bir cenaze arabasına yerleştirildi. Kısa bir süre sonra, cenaze arabası Balmoral kapılarından çıkarak İskoç başkentine doğru yola çıktı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.