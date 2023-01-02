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İngiltere’de acil servis krizi: ‘Yüzlerce kişi ölüyor’

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İngiltere'de acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü.
İngiltere’de acil servis krizi: ‘Yüzlerce kişi ölüyor’

İngiltere’de üst düzey bir sağlık yetkilisi, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürdü.
Ülkede acil tıp doktorları birliği olan “Royal College of Emergency Medicine” Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio’ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde “şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin” kaydedildiğini söyledi. Ayrıca hastanelerde geçen ay “şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranı”na ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, şunları kaydetti:

“Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Bunu gerçekten kavramamız gerekiyor.”

Boyle, hastanelerdeki kapasitenin artırılması gerektiğini vurgulayarak “Alternatif yollar olduğundan emin olmalıyız ki insanlar öylece acil servise yönlendirilmesin. Böyle devam edemeyiz. Bu güvensiz ve onursuz” ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını ve grip salgınının aynı dönemde yaşanmasının birtakım sorunlara yol açtığını söyleyen Boyle, “Öncelikle hastaneye yatırılması gereken hastalarınız var ama aynı zamanda personelinizin hastalanması da iş gücü sorunu yaratıyor” dedi.

İngiltere’de hastalanan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin sayısının, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556’dan 63 bin 296’ya yükseldiği açıklanmıştı.

‘BAZI SERVİSLER TAM BİR KRİZ DURUMUNDA’

Royal College of Emergency Medicine Başkan Yardımcısı Dr. Ian Higginson da BBC’ye yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı acil servislerin tam bir kriz durumunda olduğunu belirterek şüphesiz bu durumun hastalar için risk oluşturduğunu kaydetti.

Higginson, acil servislerdeki beklemelerin korkunç düzeyde olduğunu vurgulayarak “Acil servisler şu anda gerçekten çok zor ve bazı durumlarda tam bir kriz aşamasında ve çoğu durumda istediğimiz standartta bakım sağlayamıyoruz” ifadesini kullandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022’de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı Kasım 2021'de 10 bin 646 idi.

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