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İngiltere'de Covid-19 soruşturması: Başbakan Sunak'ın 'bırakın insanlar ölsün' dediği ortaya çıktı

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Soruşturma, hükümetin ekonomiyi büyük ölçüde durduran ve İngiltere'de 220 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına verdiği tepkiyi inceliyor. Soruşturmanın 2026 yazına kadar sürmesi bekleniyor.
İngiltere'de Covid-19 soruşturması: Başbakan Sunak'ın 'bırakın insanlar ölsün' dediği ortaya çıktı

İngiltere'de 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisi sırasında dönemin Maliye Bakanı olan Başbakan Rishi Sunak'ın 'bırakın insanlar ölsün' dediği ortaya çıktı. 

İngiliz hükümetinin pandemi ile mücadele politikasını inceleyen ve 2026'ya kadar sürecek bir soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilerde, Başbakan Sunak'ın Covid-19 salgını sırasında hükümetin ikinci bir ulusal tecrit uygulamak yerine "insanların ölmesine izin vermesi" gerektiğini söylediği belirtildi. 

Pandemi sırasında hükümetin bilimsel başdanışmanlığını yapan Patrick Vallance'ın 25 Ekim 2020'de günlüğüne aldığı notlara ulaşan soruşturma heyeti, dönemin Başbakanı Boris Johnson ve Sunak'ın katıldığı bir toplantının çarpıcı detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Günlükte Johnson'ın pandemi sırasındaki en kıdemli danışmanı olan Dominic Cummings'in toplantıda duyduğunu söylediği ve Vallance'a aktardığı bilgiler yer alıyor. 

Vallance günlüğünde Cummings'in kendisine "Rishi insanların ölmesine izin vermenin sorun olmadığını düşünüyor. Tüm bunlar tam bir liderlik eksikliği gibi görünüyor." dedi cümleler görülüyor. 

Soruşturma, hükümetin ekonominin büyük bölümünü sekteye uğratan ve İngiltere'de 220 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına verdiği tepkiyi inceliyor. Soruşturmanın 2026 yazına kadar sürmesi bekleniyor.

Soruşturma daha önce de 2020 yazında bar ve restoranlarda yemek yemeyi sübvanse eden ancak sağlık uzmanları tarafından virüsü yaydığı gerekçesiyle eleştirilen "Eat Out to Help out" politikası nedeniyle bir hükümet bilimsel danışmanı tarafından Sunak'a "Dr. Ölüm" adının verildiğini göstermişti.

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