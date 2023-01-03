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İngiltere’de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor

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İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle 40 bin demir yolu çalışanının iş bırakma eylemi, yeni yılda da devam ediyor.
İngiltere’de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor

İngiltere Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile demir yolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı ve çalışma koşulları konularında süregelen anlaşmazlıktan ötürü sendikaya üye 40 bin demir yolu çalışanı, yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı.

İş bırakma eylemi, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından işbaşı yapan on binlerce kişiyi etkiledi.

Network Rail tarafından sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklamada, “Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar demir yollarında tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler, daha yoğun olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin en büyük demir yolu sendikası RMT, Network Rail’in bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için yüzde 4 zam teklifini enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddediyor.

Demir yolu çalışanları, uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak’ta da greve gidecek.

HÜKÜMET TEKLİFİNİN ARKASINDA

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, demir yolu çalışanlarının grevine ilişkin Sky News’e yaptığı değerlendirmede, “masada adil ve makul bir maaş teklifi” olduğunu söyledi.

Harper, sendika üyelerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapmak yerine, bu hafta grevlere devam etmeyi seçmesinin, “son derece yararsız” olduğunu belirtti.

SENDİKA: BAKANLAR TATİLİ SEÇTİ

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media’ya yaptığı açıklamada, hükümeti, sendika liderleriyle toplantı yerine Noel tatiline öncelik vermekle suçladı.

Lynch, bakanların, sendikalarla 15 Aralık 2022’de yapılan son toplantıdan bu yana bu haftaki grev eyleminden haberdar olduklarını ve o tarihten beri “Noel’de tatilin tadını çıkararak” hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

Mick Lynch, “Görüşmeye hazırdık ve bizimle görüşmek istemediler.” ifadesini kullandı.

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