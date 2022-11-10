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İngiltere’de grev dalgası büyüyor! 100 bin kamu personeli iş bırakıyor

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İngiltere'de 100 bin kamu çalışanı ile makinistler, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı aldı.
İngiltere’de grev dalgası büyüyor! 100 bin kamu personeli iş bırakıyor

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye yaklaşık 100 bin kamu personeli, greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Yüzde 10 maaş artışı, daha makul emekli maaşları ve iş güvenliği çağrısında bulunan sendika, “önemli” bir hükümet önerisi olmadığı takdirde 18 Kasım’da greve ilişkin detayları duyuracağını bildirdi.

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz konuştu ve hükümet onları dinlemezse, kamu yaşamının her köşesine ulaşan uzun bir endüstriyel eylem programı başlatmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin altıncı en büyük sendikası olan PCS, devlet ve kamu personelinin yanı sıra devlet sözleşmeli özel sektör çalışanlarını temsil ediyor.

“GEÇEN YILKİ KADAR SIKI ANCAK DAHA AZ BİR MAAŞLA ÇALIŞMAMIZ BEKLENİYOR”

Öte yandan İngiltere’de raylı ulaşım sendikalarından Buharlı Lokomotif Makinistleri ve İtfaiyeciler Sendikası da (Aslef) 12 İngiliz operatör için çalışan makinistlerin 26 Kasım’da ücret konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle greve gideceğini duyurdu.

Aslef Genel Sekreteri Mick Whelan, grev nedeniyle yolcuların yaşayacağı rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Enflasyonun artık çift haneli rakamlara ulaşmasıyla Kovid-19 salgını boyunca görev yapan makinistlerin şimdi bu yıl da geçen yılki kadar sıkı ancak daha az bir maaşla çalışması bekleniyor. Bu makinistlerin çoğunun maaşlarında 2019’dan bu yana herhangi bir artış olmadı.”

ENFLASYON ALTINDA TEKLİF EDİLEN MAAŞ ZAMLARI GREV KARARI ALDIRDI

İngiltere’de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

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