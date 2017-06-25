İngiltere'de hükümet karşıtı protesto

Birleşik Krallık'ta ay başında yapılan erken genel seçimin ardından, azınlık hükümetine Kuzey İrlanda'daki aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğini arayan Muhafazakar Parti yönetimi protesto edildi.

Sosyal medya platformları üzerinden organize edilen gösteri kapsamında her yaş grubundan çok sayıda kişi, İngiliz Parlamento binası önünde bulunan Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Buradan, meydanın 400 metre ilerisindeki Başbakanlık binasına doğru yürüyen katılımcılar arasındaki özellikle çok sayıda kadının kırmızı renkte giyinmeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Söz konusu kadın eylemciler gösteride, DUP'un aşırı sağcı politikalarının kadın ve eşcinsellerin haklarını kısıtladığını savunarak, özellikle DUP'un kürtaj gibi kadın haklarına yönelik muhafazakar tutumunu eleştirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in de kadın olduğunu hatırlatan grup, May liderliğindeki Muhafazakar Parti'ye azınlık hükümeti çerçevesinde DUP ile anlaşmaya oturmaması çağrısında bulundu.

Ayrıca 2010 yılından bu yana görevde bulunan Muhafazakar Parti hükümetinin sosyal yardımlar, sağlık ve eğitim alanlarındaki kemer sıkma politikalarının da protesto edildiği gösteride, Muhafazakarların iktidarını DUP'un vereceği destekle sürdürmek istemesine karşı çıkıldı.

Gösteriye destek verenler arasında, kentin batısındaki 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen hafta çıkan yangına tepki gösteren kişiler de yer aldı.

Burada, "Grefell için adalet, herkes için konut" ve "Kesintiler can aldı.

Artık yeter" gibi sloganlar atan eylemciler, hükümetin, başta yangının mağdurları olmak üzere güvenlik açığı sebebiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların güvenli binalara yerleştirilmesi gerektiğini savundu.

Ülkedeki konut krizine vurgu yapan eylemciler, halkın 8 Haziran'da sandığa "konut inşasına yönelik yeni bir yaklaşım da dahil olmak üzere köklü bir değişiklik için" gittiğini ve maddi durumu uygun olmayanlar için acilen güvenli sosyal konutlar inşa edilmesini talep etti.

Bu arada ülke genelinde Grenfell Tower'a benzer yüksek katlı olan ve tadilattan geçerek aynı cephe kaplaması yapılan binalardaki incelemelerin ardından 15 belediyedeki 27 binanın güvenlik testlerini geçemediği bildirildi.

Londra'nın kuzeyindeki Camden Belediyesi de dün, Grenfell Tower'la aynı cephe kaplamasının kullanıldığı tespit edilen apartmanlardaki yaklaşık 800 hanenin hafta sonu itibarıyla boşaltılacağını duyurmuştu. Birçoğu halihazırda otellere yerleştirilen konut sakinleri, apartmanları güvenli hale getirilene kadar ortalama 3 hafta boyunca evlerinde kalamayacak.

Londra'nın batısındaki Kensington ilçesinde geçen hafta belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında en az 79 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de evini kaybetmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Binanın sahibi Kensington & Chelsea Belediyesi, yangında evlerini kaybeden ailelere yanan apartmanın bulunduğu bölgedeki 2 milyar sterlinlik "lüks" bir siteden mobilyalı yaklaşık 70 dairenin temin edileceğini duyurmuştu.

Başbakan Theresa May de bu hafta Parlamento'da yaptığı konuşmada, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, kamuoyundan özür dilemişti.