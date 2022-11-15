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İngiltere’de kızıl paniği: Ölümcül hastalık yıllar sonra hortladı

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Dünyada kış aylarının yaklaşmasıyla Covid-19 ve grip vakaları yeninden yükselişe geçerken, İngiltere’de yeni bir salgın korkusu yaşanıyor.
İngiltere’de kızıl paniği: Ölümcül hastalık yıllar sonra hortladı

İngiltere'de 19. yüzyılda görülen ve çocuk ölümlerine yol açan bir hastalık yeniden hortladı.

Uzmanlar, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de görülebilen kızıl hastalığının anormal düzeyde arttığını açıkladı.

Bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan kızıl, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesindeki kırmızı lekelerle kendini belli ediyor. Ateş, halsizlik, boğazda ağrı, karın ağrısı, bulantı ve kusma ve boyun tutulması gibi semptomların görüldüğü hastalık, zamanında tedavi edilmezse yüksek riskli sonuçlara, hatta ölüme ve başka hastalıklara sebep olabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), halka kızıl hastalığına dikkat etme çağrısı yaptı. Özellikle çocuklu aileleri uyaran uzmanlar, vaka sayısının normalin çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

COVİD’LE KARIŞTIRILABİLİR

Vaka sayısının hızla yükselmesinde, muhtemelen Covid kurallarının kaldırılmasının da etkili olduğu belirtildi. Uzmanlar ayrıca belirtilerin benzer olması nedeniyle hastalığın Covid'le karıştırılabileceğini, yine de derideki kızarıklıklarla hastalığın fark edilebileceğini bildirdi.

Hastalık genelde kısa sürede, yani bir iki günde belirti göstermeye başlıyor. Özellikle dildeki kızarıklık hastalığın en ayırt edici belirtisi olarak öne çıkıyor. Uzman Doktor Chun Tang, “Bu hastalık İngiltere'de nadir görülüyordu ama son yıllarda çok arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık” dedi.

Kızıl hastalığının öksürme ve yakın temas, ortak alan kullanımı ve kıyafet yoluyla geçebildiğine dikkat çeken doktorlar, belirtilerin görülmesi halinde çocukların okula gönderilmemesini ve karantinaya alınmasını tavsiye ediyor.

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