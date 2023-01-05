  • BIST 5.560,65
  • Altın 1117.545
  • Dolar 18.7477
  • Euro 19.9203
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısı

» »
İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulundu.
İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısı

İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu kaydetti.

Bu kış, soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu ilaçlara talebin yüksek olduğunu aktaran Hannbeck, eczanelerdeki ilaç eksikliğinin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hannbeck, ilaçlardaki kıtlık uyarısına rağmen insanlara panik olmamaları çağrısında bulunarak, "Eczacılar olarak hastaları mümkün olan her şekilde desteklemek ve alternatifleri denemek veya soğuk algınlığı ve grip semptomlarının nasıl yönetileceği konusunda tavsiyeler vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, dün yaptığı açıklamada, yetişkinlerin kendilerini iyi hissetmediğinde evde kalmaları veya hastalığın yayılmasını en aza indirmek için dışarı çıkarken maske takmaları uyarısında bulunmuştu.

HASTANELERDEKİ GRİP VAKALARI BİR AYDA 7 KAT ARTTI

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, bir ay önce günde 520 kişi grip nedeniyle hastanelerde tedavi görürken, geçen hafta günde 3 bin 746 kişi aynı sebepten tedavi altına alındı.

Geçen hafta hastanelerde yatan hastaların 267'si yoğun bakımda tedavi görürken, NHS, grip vakalarındaki artışın sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Geçen yıl aynı dönemde hastanelerde günde 34 grip vakasıyla karşılaşıldığı ve yatak doluluk oranının yüzde 86 olduğu kaydedilirken, bu yıl bu oranın yüzde 93'e yükseldiğine işaret edildi.

NHS Ulusal Tıp Direktörü Prof. Dr. Sir Stephen Powis, grip vakalarındaki artışa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu son grip verileri, vakaların sadece bir ayda 7 kat artması ve Koronavirüsün devam eden etkisinin sağlık personelini sert şekilde vurmasıyla 'twindemic' (Koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması) korkularımızın gerçekleştiğini gösteriyor."

Hastalanan NHS personelinin sayısı, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556'dan 63 bin 296'ya yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz milletvekili, “cinsel tacizci” siyasetçilerin listesini paylaştı02 Ocak 2023 Pazartesi 17:09
  • Tartışmalı çevreci grup duyurdu: Eylemleri bırakıyoruz02 Ocak 2023 Pazartesi 12:14
  • İngiltere'de hastane krizi: Her hafta 300 ila 500 kişi ölüyor02 Ocak 2023 Pazartesi 11:33
  • İngiltere'de hedef Hepatit C'yi 2 yılda bitirmek31 Aralık 2022 Cumartesi 18:47
  • İngiltere’de grip vakaları bir ayda 7 kat arttı30 Aralık 2022 Cuma 19:42
  • İngiltere’de “Strep A” ölümleri artıyor30 Aralık 2022 Cuma 18:51
  • Pratisyen doktor herkese “kanser” mesajı attı, ortalık karıştı29 Aralık 2022 Perşembe 17:38
  • 2022, İngiltere’nin “en sıcak yılı” olarak kayda geçecek29 Aralık 2022 Perşembe 12:45
  • Yurt dışına giden İngiliz vekillere ‘cinsel ilişki şantajı’ uyarısı28 Aralık 2022 Çarşamba 20:36
  • El nakli olan ilk hasta eşini kalp masajı yaparak hayatta tuttu27 Aralık 2022 Salı 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti