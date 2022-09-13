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İngiltere’deki kraliyet protestolarında ifade özgürlüğü tartışması

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İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’i anma etkinliklerinde protesto yapan bazı monarşi karşıtlarının eylemleri nedeniyle gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışması başlattı.
İngiltere’deki kraliyet protestolarında ifade özgürlüğü tartışması

Hak savunucusu örgütler, protestocuların gözaltına alınıyor olmasının endişe yarattığını savunuyor.

Kraliçe’nin cenazenin bulunduğu İskoçya’da polis iki eylemci hakkında işlem yaptı.

Bu kişiler huzuru bozma iddiası ile suçlandı.

Edinburgh kentinde, Kral 3. Charles’ın hükümdarlık ilanı sırasında eylem yapan bir kadın gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan 22 yaşındaki eylemci, ileri bir tarihte mahkemeye çıkacak.

Pazartesi günü Kraliçe’nin cenaze konvoyu Edinburgh’taki Royal Mile caddesinde ilerlerken bağıran bir kişi çevredekiler tarafından tartaklandı ve polis tarafından oradan uzaklaştırıldı.

Bu kişinin Prens Andrew hakkındaki iddiaları dile getirdiği aktarılıyor.

Olayın ardından bazı kişilerin “Tanrı Kralı korusun” dediği duyuldu.

İngiltere’nin Oxford kentinde duyuru sırasında Symon Hill isimli 45 yaşıdaki kişi, “Onu kim seçti?” şeklinde bağırdı. Bu kişi gözaltına alındıktan sonra bırakıldı.

İfade özgürlüğü savunucuları, protestonun temel bir hak olduğunu ve korunması gerektiğini savunuyor.

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