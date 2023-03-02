  • BIST 5.339,33
  • Altın 1112.09
  • Dolar 18.8899
  • Euro 20.0908
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

İngiltere’den depremzedeler için vize açıklaması

» »
İngiliz hükümeti, "Depremzedeler için özel bir vize türü yaratmayı düşünmüyoruz" açıklaması yaptı.
İngiltere’den depremzedeler için vize açıklaması

İngiliz hükümeti, Türkiye’deki depremzedelere özel bir vize sağlanması için başlatılan imza kampanyasına verdiği yanıtta, bu konuda bir planlarının olmadığını açıkladı.

Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere'deki Ukraynalılara akrabalarını getirme hakkı veren İngiltere'nin Türkiye'de depremden etkilenenlerin yakınlarına da benzer bir hak vermesi için başlatılan imza kampanyasına 100 binden fazla kişi destek vermiş, konu Parlamento'da milletvekilleri tarafından görüşülmüştü.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı’nın imza kampanyasına katılanlara gönderdiği e-postada “Türkiye'deki durum Ukrayna'dan farklı ve her krize kendine özgü bir şekilde yanıt verilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.

‘STANDART VİZE PROSEDÜRLERİNİ UYGULAYABİLİRLER’

Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderdiklerini ve maddi yardımda bulunduklarını belirten bakanlık, sahadaki ihtiyaçların karşılanması konusunda Türk hükümetiyle iletişim halinde olduklarını aktardı. Bakanlık “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam eden bir çatışma. Bu istikrarsızlık Ukraynalıların hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor ve yarattığımız vize türü, Ukraynalıların ülkeleri güvenli hale gelene kadar geçici süreyle burada kalmalarına olanak sağlıyor” dedi ve ekledi:

“Türkiye'deki yıkıcı depremlerin yarattığı durum ise farklı türden bir desteği gerektiriyor. İngiliz hükümetinin, İngiliz vatandaşlarının depremzede akrabalarını getirebilmesi için yeni bir vize türü yaratma planı bulunmuyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan bazı kişilerin İngiltere'deki akrabalarının yanına gelmek isteyebileceklerinin farkındayız. Bu kişilerin vizesi bulunmuyorsa standart vize prosedürlerini uygulayarak vize alabilirler.”

Deprem bölgesine en yakın vize merkezinin Adana'da olduğunu hatırlatan bakanlık, vize alan kişilerin altı aya kadar İngiltere'deki yakınlarının yanında kalabileceklerini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de meyve sebze rafları boşaldı26 Şubat 2023 Pazar 12:14
  • İngiliz basını yazdı: Dünya enkaz altındaki voleybol takımından müjdeli haber bekliyor09 Şubat 2023 Perşembe 15:44
  • Liz Truss: Politikalarımı yürürlüğe koymam için bana hiç şans verilmedi05 Şubat 2023 Pazar 19:57
  • Prens Harry’nin bekaret açıklaması gündem olmuştu: Cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı05 Şubat 2023 Pazar 13:39
  • İngiltere’den göçmenlerle ilgili yeni adım04 Şubat 2023 Cumartesi 22:09
  • İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı02 Şubat 2023 Perşembe 19:27
  • Boris Johnson’dan Ukrayna çağrısı: Neye ihtiyaçları varsa verin02 Şubat 2023 Perşembe 10:25
  • İngiltere’de 500 bin kişi iş bıraktı, işçiler sokaklara döküldü01 Şubat 2023 Çarşamba 18:58
  • İngiltere'de Grev Dalgasına Öğretmenler ve İtfaiyeciler de Katılıyor31 Ocak 2023 Salı 10:50
  • Johnson: Putin beni füzeyle tehdit etti30 Ocak 2023 Pazartesi 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti