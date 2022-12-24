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İngiltere’nin ünlü publarını kriz vurdu: Bir bir kapandılar

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Verilere göre İngiltere ve Galler'de barlar ve publar; artan enerji maliyetleri, gıda fiyatları ve zayıflayan tüketici talepleri ile boğuşuyor. 2022'de İngiltere ve Galler'de publar, hızla artan enerji faturaları yüzünden kapandı.
İngiltere’nin ünlü publarını kriz vurdu: Bir bir kapandılar

Emlak danışmanı Altus Group’un resmi hükümet verilerinin analizinde, İngiltere ve Galler’de boş olan ve kiralanması teklif edilenler de dahil olmak üzere toplam pub sayısının aralık ayında 39.787’ye düştüğünü, geçen yıl aynı zamanlarda ise 40.173 pub olduğunu buldu.

Bununla birlikte, kapılarını tamamen kapatan barların sayısı 2021’e göre yüzde 13,1 daha düşüktü ve bu, çalkantılı ekonomik zemine rağmen Birleşik Krallık publarının daha dirençli bir yıl geçirdiğini gösteriyor.

Ancak son rakamlar, yıl boyunca Galler’de 50 barın kapandığını gösterdi. İngiliz Bira ve Birahaneler Derneği (BBPA) bu ayın başlarında, birçok barın özellikle enerji faturalarıyla ilgili olarak kapanmaya zorlanabileceğini söyledi. Veriler, yıkılarak veya ev, ofis gibi kullanım alanlarına dönüştürülerek kaybolan barların sayısını vurguluyor.

Son beş yılda şehir, kasaba ve köylerde toplam 2.663 bar ortadan kayboldu.

Altus Group’un başkan yardımcısı Ben Nelson şunları söyledi: “Konuştuğum birçok kamu çalışanı, bunun son Noelleri olabileceğinden endişe ediyor. Yüksek işletme maliyetleri ve düşük marjlar, arsaları alternatif yatırım ve kullanım için cazip hale getiriyor; bu nedenle, yerel toplulukların kalbinde önemli bir rol oynadıkları için barları korumak için sürekli destek hayati önem taşıyor.”

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