İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın dans ettiği görüntüler gündem oldu

İngiltere'de 44 günün ardından Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss'ın yerine gelen isim eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, dün görevine başlarken, çiçeği burnunda başbakanın yıllar önce çekilmiş görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Lüks hayat tarzı nedeniyle ülkede eleştirilerin hedefi haline gelen Sunak’ın yıllar önce İspanya’nın turizm cenneti İbiza’da dans ederken çekilmiş videosu da yeniden sosyal medyada gündeme oturdu.

İbiza’daki O Beach Club’ın sahibi Wayne Lineker, Sunak’ı etiketleyerek bu görüntüleri yeniden paylaşırken, “İbiza’daki kalabalığı kendisine oy vermesi için ikna etmeye çalışıyor” diye yazdı.

VİDEO PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

İngiltere'nin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk Başbakanı olan olan Sunak’ın bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, birçok kişi yeni başbakanlarının dansıyla alay etti.

Lüks hayat tarzı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Rishi Sunak’ın İbiza’da gittiği O Beach Club, ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Dan Bilzerian, Niall Horan gibi ünlüler de tatil beldesini sık sık ziyaret ediyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de son dönemde parti yaparken çekilmiş videolarıyla gündeme gelmiş, Marin, videoların internette yayılmasının ardından gözyaşları içerisinde açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Sunak, görüntülerle ilgili henüz bir yorum yapmadı.