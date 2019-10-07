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İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, “Mobbing Nedir” paneli düzenliyor

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İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD), Çarşamba günü “Mobbing nedir” konulu panel düzenliyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, “Mobbing Nedir” paneli düzenliyor

Dernekten verilen bilgiye göre panel, Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği lokalinde saat 17.30’da yer alacak. 

Panelde sırasıyla, Psikolog , Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner ile Avukat Öncel Polili, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür vekili yardımcısı Deniz Ersöz konuşmacı olacak. 

Panelin sonunda mobbingle mücadele konusunda iş birliği çağrısını içeren taslak sonuç bildirgesi, katılımcıların katkılarıyla tamamlanacak ve basın bildirisi ekinde yayımlanacak.

Panel, iş yaşamında psikolojik şiddetle mücadele ve farkındalık amacıyla gerçekleştirilecek. 
Panele katılmak isteyen kişilerin, iletişim bilgilerini infoikyd@gmail.com adresine mail göndererek bilgi vermeleri istendi. 

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