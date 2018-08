İnsan vücudunda yeni bir ‘mikro organ’ bulundu

Science Alert dergisinin haberine göre uzmanlar, önce farelerin lenf bezelerinin üzerinde olduğunu belirlediği ince doku tabakasını daha sonra insan vücudunda da buldu. Uzmanlar, yeni bulunan bu dokuya ‘Subcapsular Proliferative Foci' (SPF) adını verdi.

Araştırmacılar, yeni ‘mikro organda' bağışıklık sistemine enfeksiyonları ‘hatırlamaya' ve etkisiz hale getirmeye yardım eden ‘B' hücrelerinin biriktiğini tespit etti. Habere göre biyologlar bu hücrelerin varlığını önceden de biliyordu, fakat tam olarak nerede bulundukları belli değildi.

Araştırma ekibinden Dr. Tri Phan, "Vücut her 20-30 dakikada bir ikiye katlanabilen bakterilerle mücadele ederken her an hesaba katılır. Daha basit bir deyişle, eğer enfeksiyona verilecek cevap uzun sürerse, ölürsünüz. Bu nedenle aşıların önemi çok büyük, aşılar hastalığın tekrarı durumunda antikorların çok hızı bir şekilde üretilmesi için bağışıklık sistemini çalıştırıyor" açıklamasında bulundu.

‘Proliferatif merkez' bağışıklık sisteminin hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi için mükemmel bir konumda bulunduğunu kaydeden Phan, bakterilerin yeniden vücuda girdikleri zaman antikor üretiminin başlaması için gerekli her şeyin yerli yerinde olduğunu vurguladı.