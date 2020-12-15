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iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek

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Ekran boyutları bir miktar büyüyen iPad 2021 modelinin A13 Bionic yonga seti ile de gücünü arttıracağı ifade ediliyor. iPad 2021 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek

Bu yıl itibariyle iPad ailesinin geçit törenini tamamlayan Apple’ın gelecek yıl hangi donanımlarla karşımıza geleceği merakla bekleniyor. Klasik iPad gelecek yıl hem daha iyi hem daha uygun fiyatlı olacak.

iPad 2021 özellikleri ve fiyatı

Dokuzuncu nesil iPad veya iPad 2021 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni iPad modelinin bu kez 0.3 inçlik artışla ekran boyutunu 10.5 inç seviyesine çıkaracağı belirtiliyor. Touch ID sensörünün devam ettiği tasarımda ekran kenarlarının biraz daha inceldiği ifade ediliyor. Böylece daha hafif ve daha ince oluyor.

Donanım tarafında bu kez A13 Bionic yer alacak. iPhone 11 serisinde kullanılan bu yonga seti ile en güçlü klasik iPad modeli bizi bekliyor olacak. 4GB RAM ile desteklenen sistemin 32GB ve 128GB depolama sunacağı tahmin ediliyor.

İkinci nesil Apple Pencil, Smart Keyboard, mevcut ve eski nesil konsol kontrolcüleri ile uyumlu olması beklenen iPad 2021 için 299$ başlangıç fiyatı bildiriliyor. Bu da 30$ daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Ülkemizde sekizinci nesil 3199TL başlangıç fiyatına sahipti

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