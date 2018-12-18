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İş kazası! 5 metreden düştü!

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Alsancak'ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Erdem Can 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
İş kazası! 5 metreden düştü!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada: Bugün saat 16.00 sıralarında Alsancak'ta, Kani Akansu Caddesi üzerinde, yapımı devam eden inşaatta iskele üzerinde çalışan 22 yaşındaki Erdem Can dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Erdem Can kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve kafatasında kanama teşhisi ile ameliyata alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Erdem Can'ın Türkiye vatandaşı olduğu ve ülkede çalışma izinli olarak bulunduğu öğrenilirken, çok sayıda iş arkadaşının Lefkoşa Hastanesi önünde tedirgin bekleyişinin ise devam ettiği kaydedildi.

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