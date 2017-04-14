İşitme Konuşma Engelliler Vakfı LTL’de seminer gerçekleştirdi

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), Lefkoşa Türk Lisesi’nde seminer düzenledi.

Seminerde, KİKEV işaret dili çevirmeni Dr. Emrah Soykan, işaret dilinin önemi hakkında öğrencilere bilgi verirken, işitme-konuşma engelli vakıf mütevelli heyeti üyesi Mevlüt Güler ile LTL öğrencisi ve aynı zamanda vakıf elemanı işitme engelli Tuncay Köşker de işaret dili ile konuşma gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan KİKEV Başkanı Bahire Doğru, Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleştirilen seminerde, okul idaresi, öğretmenlerin ve gençlerin ilgisi ile karşılaşmaktan memnun kaldıklarını söyledi. Doğru, toplumda işaret dilini yayma, genç nesillerde farkındalık yaratma, bilgilendirme ve sosyal sorumluluğu güçlü gençler yetiştirme adına yaptıkları çalışmalarda gençlerin işaret dilini öğrenmeye hevesli olmalarını görmenin KİKEV açısından önemli olduğunu belirtti.

Bahire Doğru şunları dile getirdi:

“Sessizlik; hayatın renklerini duymaya engel değil. Sessiz dünyaları anlamak için onları tanımak, onların sessizliği ile yaşamak gerekir. Seminerde işitme-konuşma engelli bireylerle ilk defa karşılaşan gençler, duygulu anları da yaşamamıza neden oldular.

Engelsiz bir dünya oluşturmak misyonumuzdur. Farklılıklara saygı duymak eğitim ile mümkündür. Bu da; birlikte yaşayarak, görerek, inanarak ve anlayarak gerçekleşebilir.

Vakıf merkez ofisinde gençlerden gelen projelere de önem vererek herkesi KİKEV gönüllüsü olarak yanımızda görmek ayrı bir anlam taşıyor.”