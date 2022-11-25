İskele Belediyesi Anı Ormanı’na Öğretmenler İçin Fidan Dikildi

Öğretmenler onuruna her 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi son 3 yıldır, öğretmenlere değerli olduklarını, farklı şekillerde hissettiriyor. İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenlere hediyeleri ulaştırıldı. İskele Belediyesi Anı Ormanı’na da İskele Belediyesi sınırlarında eğitim veren tüm öğretmenler onuruna fidan dikildi. Tüm öğretmenleri temsilen okul müdürlerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.

Başkan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, çevre bilincinin oluşmasına katkı yapmak için oluşturdukları Anı Ormanı’nda bugün çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, çocukların Çevre Bilincini okullarda kazandığını söyledi, öğretmenlerin de bu anlamda çok kutsal bir meslek icra ettiğinin altını çizdi.

İSKELE BELEDİYESİ ANI ORMANI’NA ÖĞRETMENLER İÇİN FİDAN DİKİLDİ

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürürken, hayatımızın en önemli varlıkları olan öğretmenleri de unutmadı. İskele Belediyesi’ne ait 9 dönümlük arazide oluşturulan Anı Ormanı’na bu kez Öğretmenler onuruna fidan dikme etkinliği düzenledi.

İskele’nin Batısında yer alan ve İskele Belediyesi’ne ait arazi içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe okulları ve öğretmenleri temsilen okul müdürleri katıldı. Öğretmenlere ithafen gerçekleştirilen etkinlikte 67 adet harup fidanı toprakla buluşturuldu. İskele Belediyesi Anı Ormanı’na, önümüzdeki süreçte de fidan dikimi devam edecek.

ETKİNLİĞE ÖĞRETMENLERİ TEMSİLEN OKUL MÜDÜRLERİ KATILDI

İskele’nin Batısında yer alan arazide gerçekleşen fidan dikme etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri İsmail Y. Osum ve Çağlar Karadağ’ın yanı sıra Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy, İskele Ticaret Lisesi Müdürü Abdüllatif Tepe,

Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık, İskele Evkaf TMK Müdürü Betül Yıkıcı,

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık, Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta ile Ötüken Özel Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Cansu Akyüce katıldı.

İSKELE BELEDİYESİ’NİN HEDİYELERİ, İSKELE’DEKİ TÜM ÖĞRETMENLERE ULAŞTI

Öte yandan İskele Belediyesi sınırlarında bulunan okullarda eğitim veren öğretmenlere Kasım ayı içerisinde hazırlanan hediyeler de İskele Belediyesi tarafından ulaştırıldı. Emekliye ayrılan tüm öğretmenlere de evlerine gidilerek çiçek takdim edildi.

SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZI, HİÇ BİTMEYEN SABIR, AZİM VE ŞEFKATLE YETİŞTİRİYORSUNUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da fidan dikme etkinliğindeki konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve kendisinde büyük emeği olan öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ebediyete intikal eden öğretmenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Sadıkoğlu, hayatta olan emekli öğretmenlere de sağlıklı bir ömür temenni etti. Öğretmenler anısına dikilen fidanlarla bir kez daha çevre bilincine dikkat çektiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, çocukların çevre bilincini okullarda kazandığını söyledi, öğretmenlerin de bu anlamda çok kutsal bir meslek icra ettiğinin altını çizdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dikimi yapılan harup fidanlarında ileride vereceği ürünlerden elde edilecek gelirin de sosyal projelere kullanılacağını hatırlattı, çevre bilinci ile hareket etmeye devam edeceklerini, dikimi gerçekleştirilen harup fidanlarının bakımının da belediye tarafından yapılacağını ifade etti.