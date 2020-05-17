İskele Karpaz sahillerindeki dışkı atıkları bu kadar da olmaz dedirtti!

İskele Karpaz sahillerindeki dışkı atıkları bu kadar da olmaz dedirtti!

Havaların ısınması ile birlikte halk sahillere akın etti.

Özellikle İskele ve Karpaz bölgesinde yaşanan çarpık yapılaşma kendisini bir kez daha gösterdi.

Sosyal medyada Karpaz bölgesinden paylaşılan video izleyenlerde adeta şok etkisi yarattı.

İskele bölgesinde son yıllarda hat safhaya ulaşan çarpık ve çevreye duyarsız yapılaşma sonucunda sahillerde böyle görüntülerin ortaya çıkmasından endişe ediliyor.