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İskele zevkten dört köşe..! (4-1)

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İskele zevkten dört köşe..! (4-1)
Süper ligde bu haftanın en kritik maçlarından birinde zirve iddiasını sürdürmek isteyen Gençler Birliği, düşme potasında yer alan ve şiddetle puana ihtiyacı olan Dumlupınar’ı 4-1 mağlup ederek rakibini kaderi ile baş başa bıraktı.

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Ali Karahasan, Cemal Sakallı, Serhan Şimşek

Gençlerbirliği: Raif Pehlivan, Sinan Öğüt, Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Emir Dolu, Saddam, Arif Uysal, Emeka, Halil Türen (Dk.85 Serkan),Şenol Şöför (Dk.69 Abdullah), İbrahim Köse (Dk.58 Sertan)

Dumlupınar: Devrim Tuna, Erdoğ Barkınay, Mahmut Olcay, İsmet Paşa Pehlivan (Dk.34 Celal),Yannis (Dk.46 Can)Berke Zorba, Nazmi Rüzgar, Mert Yücetürk, Hüseyin Kayalılar, Ümit Genç, Hikmet Çelikel (Dk.34 Rıdvan)

Goller: Şenol Şöför (Dk.17),Arif Uysal (Dk.20),Emeka (Dk.23) Abdullah Kaya (Dk.80) Gençler Birliği, Rıdvan Doymaz (Dk.73 Dumlupınar)

Dk.17:Emeka savunma arkasına atılan topta Arif’in önüne topu indirdi, Arif’te savunma arkasına Şenol’un önüne pası attı ve kaleci ile karşı karşıya kalan Şenol topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.29:Arif savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-0

Dk.23:Emeka savunma arkasına atılan topa iyi hareketlendi ve kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi.3-0

Dk.42:Şenol sağ kanattan yaptığı ortaya İbrahim Köse vurdu fakat kaleci Devrim topu iki hamlede kurtardı.

Dk.73:Hüseyin Kayalılar sağ kanattan çizgiye indi orada iki kişiyi çalımlayarak arka direğe ortayı yaptı, orada bulunan Rıdvan kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.3-1

Dk.80:Sertan savunmanın arkasına iyi sarktı ve sol çaprazdan kaleye vurdu fakat kaleci ilk pozisyonda başarılıydı ve dönen topu Abdullah tamamladı.4-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği 4-1 kazandı.

 

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