İskele'de eğlence mekanlarına ses denetimi yapıldı

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Çevre Dairesi Müfettişleri, İskele'de eğlence mekanlarında ses denetimi yaptı.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, kendilerine eşlik eden Çevre Dairesi Müfettişleriyle birlikte, İskele bölgesinde hizmet veren eğlence mekanlarında ses denetimi yaptı.

Ekipler özellikle İskele Long Beach bölgesinde bulunan ve müzikli eğlence yapan bazı işletmelere 55 desibel olması gereken gürültünün 65 desibel çıktığı bazı işletmelere ses ve gürültü kirliliği oluşturulmaması konusunda sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi, özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İskele Belediyesi sınırlarında yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine yönelik 17 Haziran Cumartesi gecesi denetim faaliyeti yapıldı.

Vatandaşların da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne yaptığı ihbarlardan hareketle Çevre Dairesi Müfettişleri ile birlikte yapılan denetimlerde bazı eğlence mekanlarına sözlü ve yazılı uyarıda bulundu.