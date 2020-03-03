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İskele'de Gündem Şerifoğlu..!

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İskele'de Gündem Şerifoğlu..!
İskele'de Gündem Şerifoğlu..!

K-Pet 1.ligde 21. Hafta sonunda İskele ekibinde hafta sonu oynanan Mesarya maçı sonrası teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yönetim yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

36 puanla 5. sırada bulunan Gençler Birliği'nde Topaloğlu’nun görevden ayrılması ile rota Şerifoğlu’na çevrildi.

Yeni Boğaziçi'nin liginin tamamlanması ile boşa çıkan tecrübeli teknik adam Eralp Şerifoğlu ile kırmızı siyahlı yönetimin yarın masaya oturacağı öğrenildi.

 

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