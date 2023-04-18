İskele'de Long Beach Medical Center 25 Nisan’da hizmete giriyor

İskele bölgesindeki hasta ve danışanlarına en iyi tanı ile tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen Long Beach Medical Center 25 Nisan Salı günü hizmete giriyor.

Long Beach Medical Center 25 Nisan Salı günü saat 17.00’da açılıyor.

Bünyesinde bulunduracağı alanında uzman doktorlar, profesyonel deneyime sahip personeli ile İskele bölgesindeki hasta ve danışanlarına en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir sağlık kurumu olarak hizmete giriyor.

Long Beach Medical Center (LBMC) ilk etapta 7/24 Acil Servis ve ambulans hizmeti vererek, hasta takibini müşahede odalarında yapacak.

Dokuz poliklinik odası ve iki diş ünitesinin yer alan kurumda birçok uzmanlık dallarının poliklinik hizmetleri de verilecek, bu dallar şöyle:

Ağız ve Diş Sağlığı,

Beslenme ve Diyetetik,

Beyin ve Sinir Cerrahisi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

İç Hastalıkları,

Deri Hastalıkları,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Genel Cerrahi,

Göğüs Hastalıkları,

Göz Sağlığı ve Hastalıkları,

Kadın Hastalıkları ve Doğum,

Kalp ve Damar Cerrahisi,

Kardiyoloji,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi,

Medikal Estetik,

Nöroloji,

Odyoloji,

Ortopedi ve Travmatoloji,

Plastik ve Estetik Cerrahi,

Psikoloji,

Radyoloji / Girişimsel Radyoloji,

Üroloji.

Ayrıca LBMC çatısı altında yer alacak tam donanımlı, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme merkezi ve laboratuvar bölümü ile 7/24 görüntüleme ve sonuç hizmeti sunacak.

Long Beach Medical Center, hizmet vereceği topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklarını da yerine getirme gayesiyle kurum içindeki duvarlarını sanatçılara açıyor. Serinin ilk sergisinde LBMC sanatçı Erman Karagöz’ün eserlerine ev sahipliği yapacak.