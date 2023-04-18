  • BIST 5.023,37
  • Altın 1252.091
  • Dolar 19.3927
  • Euro 21.279
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

İskele'de Long Beach Medical Center 25 Nisan’da hizmete giriyor

» »
İskele bölgesindeki hasta ve danışanlarına en iyi tanı ile tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen Long Beach Medical Center 25 Nisan Salı günü hizmete giriyor.
İskele'de Long Beach Medical Center 25 Nisan’da hizmete giriyor

Long Beach Medical Center 25 Nisan Salı günü saat 17.00’da açılıyor.

Bünyesinde bulunduracağı alanında uzman doktorlar, profesyonel deneyime sahip personeli ile İskele bölgesindeki hasta ve danışanlarına en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir sağlık kurumu olarak hizmete giriyor.

Long Beach Medical Center (LBMC) ilk etapta 7/24 Acil Servis ve ambulans hizmeti vererek, hasta takibini müşahede odalarında yapacak.

v2longbeachmedicalcenter3_1681826170.jpg

Dokuz poliklinik odası ve iki diş ünitesinin yer alan kurumda birçok uzmanlık dallarının poliklinik hizmetleri de verilecek, bu dallar şöyle:

  • Ağız ve Diş Sağlığı,
  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi,
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
  • İç Hastalıkları,
  • Deri Hastalıkları,
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
  • Genel Cerrahi,
  • Göğüs Hastalıkları,
  • Göz Sağlığı ve Hastalıkları,
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
  • Kalp ve Damar Cerrahisi,
  • Kardiyoloji,
  • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi,
  • Medikal Estetik,
  • Nöroloji,
  • Odyoloji,
  • Ortopedi ve Travmatoloji,
  • Plastik ve Estetik Cerrahi,
  • Psikoloji,
  • Radyoloji / Girişimsel Radyoloji,
  • Üroloji.

Ayrıca LBMC çatısı altında yer alacak tam donanımlı, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme merkezi ve laboratuvar bölümü ile 7/24 görüntüleme ve sonuç hizmeti sunacak.

v2longbeachmedicalcenter4_1681826182.jpg

Long Beach Medical Center, hizmet vereceği topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklarını da yerine getirme gayesiyle kurum içindeki duvarlarını sanatçılara açıyor. Serinin ilk sergisinde LBMC sanatçı Erman Karagöz’ün eserlerine ev sahipliği yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis uyardı! Pazar Günü İskele’de, Long Beach Run Yol Koşusu Gerçekleştiriliyor…13 Nisan 2023 Perşembe 14:08
  • Hırsızlıktan mahkemeye çıkarıldı12 Nisan 2023 Çarşamba 14:46
  • Şampiyon Melekler İçin Koşacaklar11 Nisan 2023 Salı 16:45
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı09 Nisan 2023 Pazar 10:42
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti07 Nisan 2023 Cuma 10:11
  • İskele Belediyesi ile Büro-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı05 Nisan 2023 Çarşamba 13:26
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti05 Nisan 2023 Çarşamba 12:57
  • Oktay: Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz02 Nisan 2023 Pazar 10:39
  • Mağusa ve İskele'de uyuşturucu: 4 tutuklu29 Mart 2023 Çarşamba 11:23
  • İskele'de Araç Yangını29 Mart 2023 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti