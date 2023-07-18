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İskele'de tüp gaz hırsızlığı!

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İskele'de tüp gaz hırsızlığı!
İskele'de tüp gaz hırsızlığı!

 

14–17 Temmuz 2023 tarihleri arasında, İskele’de bölgesinde, bir iş yerinin bahçesine izinsiz olarak girildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 75 adet 10 kg’lık dolu tüp gaz çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ç.(E-26) ve bağlantısı olduğu tespit edilen R.E.(E-17) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında ayrıca, çalınan söz konusu 75 adet tüpü, Gazimağusa’da piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilen market işletmecisi A.Ç.(E-43) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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