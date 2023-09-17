İskele'de Unimar SüperMarkette yangın çıktı!
İskele'de bulunan Unimar SüperMarkette yangın çıktı.
Saat 16:45 civarlarında çıkan yangına önce çalışanlar yangın tüpleri ile müdahale etti.
Yangın marketin arka kısmında bulunan iade alınan ürünlerin olduğu odada çıktı.
Yangına İskele itfaiyesi çok kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangından dolayı market çalışanları ve müşteriler ile bölge sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
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