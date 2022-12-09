  • BIST 5.005,30
  • Altın 1077.844
  • Dolar 18.6397
  • Euro 19.6539
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İşkence odaları, toplu mezarlar… Ukrayna’da vahim iddialar

» »
Ukrayna'da Rus güçlerinden geri alınan bölgelerde işkence odaları ile toplu mezarların ortaya çıktığını aktaran Zelenskiy, "2 milyondan fazla insan ülkeden sınır dışı edildi" dedi.
İşkence odaları, toplu mezarlar… Ukrayna’da vahim iddialar

Zelenskiy Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen “Karanlık Dönemlerde İnsan Hakları” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Rus ordusunun Ukrayna’da sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Rusların insanlığa karşı suç işlediğini savunan Zelenskiy, “24 Şubat’tan bu yana Rus ordusu tarafından atılan tüm füzelerin yüzde 62’si özellikle sivil hedefleri hedef aldı. İnsanlara karşı. İnsanlığa karşı.” dedi.

Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile ülkesinde birçok şehir, kasaba, köy ve yerleşim yerlerinin ağır hasar aldığını kaydetti.

İŞKENCE ODALARI, TOPLU MEZARLAR İDDİASI

Ukrayna’da Rus güçlerinden geri alınan bölgelerde işkence odaları ile toplu mezarların ortaya çıktığını aktaran Zelenskiy, “2 milyondan fazla insan ülkeden sınır dışı edildi. Fiilen kaçırılan, Ukrayna’dan kaçırılan çocuklarımızın Rus ailelerine yasa dışı evlat verilmesi ve işgal altındaki topraklardaki Ukrayna vatandaşlarının işgal ordusuna katılmaya zorlanması tüm bunlar gerçek örneklerdir.” diye konuştu.

“SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR”

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna’da sivillere yönelik savaş suçları işlemekle suçlayarak, “Rus devletinin Ukrayna topraklarında ve özellikle Ukraynalılara karşı işlediği suçlar, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir suçtur.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın uluslararası arenada yargılanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası ortaklardan bu yönde destek beklediklerini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna savaşı: 120 savaş esiri serbest bırakıldı06 Aralık 2022 Salı 20:32
  • Endonezya’dan tartışmalı yasa: Evlilik dışı ilişki suç olacak06 Aralık 2022 Salı 16:39
  • Rusya’nın askeri havaalanlarına saldırılar sürüyor06 Aralık 2022 Salı 15:53
  • Endonezya evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklıyor06 Aralık 2022 Salı 12:55
  • Putin’in kız arkadaşı ortaya çıktı: Aksesuarla mesaj verdi05 Aralık 2022 Pazartesi 23:58
  • Putin’den LGBT kararı: Yasa onaylandı05 Aralık 2022 Pazartesi 20:48
  • Kuzey Kore, denize top mermisi yağdırdı05 Aralık 2022 Pazartesi 16:27
  • Rusya’da patlama: Ölü ve yaralılar var05 Aralık 2022 Pazartesi 13:53
  • Ukrayna: Yurt dışı temsilciliklerimize tehditler sürüyor04 Aralık 2022 Pazar 21:12
  • Kremlin, AB’nin ‘Rus petrolüne tavan fiyat’ kararına karşı harekete geçti04 Aralık 2022 Pazar 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti