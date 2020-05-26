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İspanya hükümeti turizmin yeni kriterleri için AB'den ortak kurallar istiyor

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin yeniden başlaması aşamasında Avrupa Birliği'nin ortak kurallar belirlemesi gerektiğini vurguladı.
İspanya hükümeti turizmin yeni kriterleri için AB'den ortak kurallar istiyor

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin yeniden başlaması aşamasında Avrupa Birliği'nin (AB) ortak kurallar belirlemesini istedi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, bir İspanyol radyosuna verdiği demeçte, 1 Temmuz'dan itibaren sınırları açıp turist kabul edilmeye başlanması ve Kovid-19 nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinanın kaldırılması kararlarıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

"Sadece güvenli ülkelerden turist kabul edilecek." diyen Laya, turizmde atılacak adımların "sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik" esaslarına dayandırılarak AB ülkeleriyle koordineli şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.

Laya, "güvenli ülke" tanımlamasının AB ülkeleriyle belirlenmesi ve "çok vicdanlı" olunmasını gerektiğini vurgulayarak, "Antipatik olmadan, verilere dayanarak salgına karşı çok temkinli hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Turizm, Ticaret ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto da serbest dolaşım için AB'den ortak kurallar belirlemesini ve şimdilik ülke genelinde değil sadece bölgesel boyutta turizmin açılmasıyla ilgili karar alınmasını istedi.

Maroto, Kovid-19'dan dolayı iki ayı aşkın süredir duran turizmin tekrardan açılması için "güvenlik garantisi, sağlık hizmeti kapasitesi, şeffaflık ve koordinasyon" kriterlerinin öncelikli olacağını söyledi.

Kovid-19'dan ölenlerin anısına 10 günlük yas

Diğer yandan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına bugünden itibaren 10 günlük "ulusal yas" ilan edildiğini duyurdu.

İspanya'da demokrasi tarihinde bu zamana kadar ilan edilen en uzun ulusal yas kararını aldıklarını belirten Montero, Kral 6. Felipe'nin de katılımıyla bir devlet töreni düzenleneceğini ifade etti.

İspanyol Bakan, Kovid-19'da hayatını kaybeden 26 bin 834 kişinin yüzde 80'inin 70 yaş üstü olduğunu da kaydetti.

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