İspanya'da bir kilise salgın nedeniyle Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı

İspanya'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle toplu iftar yemekleri düzenleyemeyen Müslümanlara Barselona'da bir Katolik kilisesi kapılarını açtı.

Santa Anna Kilisesi, birçoğu evsiz olan yaklaşık 60 Müslümana Ramazan ayı boyunca her akşam oruçlarını açmaları için avlusunda iftar yemeği vermeye başladı.

Kısıtlamalar nedeniyle evlerde toplamayan Müslümanlar, kilise gibi avlusu geniş mekanlarda sosyal mesafe kurallarına daha rahat uyabiliyor. Bu yönde kiliseler ile irtibata geçen Faslı Kadınlar Katalonya Derneği'nin araştırmalarına Santa Anna Kilisesi Rektörü Rahip Peio Sanchez olumlu cevap vermiş. Farklı inançların bir araya gelmesinin birlikte yaşamanın bir göstergesi olduğunu düşünen din insanı, kapılarını derneğe açmayı kabul etmiş.

Girişimin çok olumlu karşılandığının altını çizen Sanchez, "Farklı kültür, din ve dilden insanlar, bazı politikacılardan çok daha kolay aynı masaya oturup yemeğini paylaşabiliyor" diyor.

"İnsanlar Müslümanların bir Katolik kilisesinde iftar açmasından çok mutlu oluyor" diyen Dernek Başkanı Fevziye Çati ise, "Çünkü dinler bizi birleştirir, bizi ayırmaz" ifadelerini kullanıyor.

Ev yapımı yemekleri kilise avlusundaki masada yiyerek iftarını açan 27 yaşındaki Fas asıllı Hafid İbrahim de kardeşliği vurgusu yapıyor ve ekliyor: "Benim Müslüman, bazılarının Katolik diğerlerinin ise başka dinlerden olması çok güzel bir şey. Hepimiz kardeşiz ve zorlu zamanlarda birbirimize yardım etmeliyiz"