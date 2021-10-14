  • BIST 1.409,050
  • Altın 531,08
  • Dolar 9,1550
  • Euro 10,6150
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı

» »
İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.
İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı

İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde bir kişi, pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı.

Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan’a gitti, anı defterine Atatürk’ün o sözünü yazdı14 Ekim 2021 Perşembe 11:05
  • Hükümetsiz Avrupa ülkeleri14 Ekim 2021 Perşembe 10:58
  • Dünyada açlık alarmı14 Ekim 2021 Perşembe 10:04
  • G7'den dijital para açıklaması14 Ekim 2021 Perşembe 09:32
  • AB geri itmelere tepkisizliğiyle dikkat çekiyor13 Ekim 2021 Çarşamba 14:32
  • Fransa ve İngiltere arasındaki balıkçılık krizi büyüyor13 Ekim 2021 Çarşamba 13:31
  • Avrupa’da doğal gaz fiyatları arttı, elektrik üreticileri kömüre yöneldi13 Ekim 2021 Çarşamba 10:19
  • AB’den Afganistan için 1 milyar euro yardım taahhüdü13 Ekim 2021 Çarşamba 10:04
  • Belarus güzergahından Almanya'ya sığınmacı geçişleri artıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 08:53
  • Merkel'den "Türkiye" açıklaması: Yasa dışı göçle mücadelede merkezi rol oynuyor12 Ekim 2021 Salı 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti