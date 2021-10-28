  • BIST 1.522,040
  • Altın 551,63
  • Dolar 9,5317
  • Euro 11,1380
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

İspanyol Hükümeti, Çocuklara Yönelik Şekerli Gıdaların Reklamına Yasak Getirecek

» »
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 16 yaşından küçüklere yönelik şekerli gıda ürünlerinin reklamlarının gelecek yıldan itibaren yasaklanacağını duyurdu.
İspanyol Hükümeti, Çocuklara Yönelik Şekerli Gıdaların Reklamına Yasak Getirecek

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 16 yaşından küçüklere yönelik şekerli gıda ürünlerinin reklamlarının gelecek yıldan itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Tüketim Bakanı Alberto Garzon, düzenlediği basın toplantısında, internette, sinema salonlarında, radyo ve televizyonlarda 16 yaş altı çocuklara yönelik bisküvi, dondurma, şekerli veya bol kalorili içecekler gibi gıda ürünlerinin reklamlarının 2022'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Garzon, "İspanya'da aşırı kilolu oranı yüzde 23,3, obezite ise yüzde 17,3'tür. 6-9 yaş arası çocuklar için bu verilerdeki toplam yüzde 40'ı aşmaktadır. Bunlar endişe verici rakamlar." dedi.

İspanya'da eylül ayında yayımlanan bir araştırmada, çocuklara yönelik her 10 televizyon reklamından 9'unun sağlıklı beslenme kurallarını ihlal ettiği belirtilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polonya'ya her gün 1 milyon euro yargı bağımsızlığı cezası27 Ekim 2021 Çarşamba 18:19
  • Dünya enerji krizi kıskacında: Enerji üretimindeki arz talep dengesizliği fiyatları artırdı27 Ekim 2021 Çarşamba 16:31
  • Almanya'da koronavirüs: Vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede27 Ekim 2021 Çarşamba 15:40
  • Macaristan’da Covid-19 vakaları tavan yaptı27 Ekim 2021 Çarşamba 13:35
  • Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu27 Ekim 2021 Çarşamba 09:45
  • İngiltere'de Benzin Fiyatı Rekor Seviyeye Yükseldi26 Ekim 2021 Salı 15:53
  • Marine Le Pen’den mülteci karşıtlığı hamlesi: Orban’la görüşecek26 Ekim 2021 Salı 14:31
  • İsviçre’den elçi krizi yorumu26 Ekim 2021 Salı 10:01
  • Fransa: Ankara'dan bildirim almadık25 Ekim 2021 Pazartesi 17:34
  • Reuters’tan büyükelçi kriziyle ilgili Erdoğan yorumu: Daha önce de yaşandı25 Ekim 2021 Pazartesi 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti