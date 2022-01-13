  • BIST 2.070,04
  • Altın 781.73013
  • Dolar 13.4809
  • Euro 15.4854
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

İsrail’de Üst Üste İkinci Gün Vaka Rekoru

» »
İsrail'de son 24 saatte 48 bin 95 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.
İsrail’de Üst Üste İkinci Gün Vaka Rekoru

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 48 bin 95 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşılırken, toplam vaka sayısı 1 milyon 669 bin 629’a yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 290’a ulaştı. Durumu ağır olan hasta sayısı 254’ten 284’e, aktif vaka sayısı ise 258 bin 664’e çıktı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail’de 4. aşı dozunu alan kişi sayısı, çoğu 60 yaş ve üzeri olmak üzere 468 bin 699’a yükseldi. 4.37 milyon kişi ise (yüzde 46.2) korona virüse karşı 3. aşı dozunu yaptırdı.

DÜNYA GENELİNDEN DE VAKA SAYILARINDA REKORLAR GELİYOR

Ülkede günlük vaka sayısında son rekor, 43 bin 815 ile dün kırılmıştı.

Öte yandan, ABD’de Pazartesi günü 1 milyon 350 bin yeni corona vakası tespit edildi. Bu rakam, yüksek bulaşıcılık oranına sahip Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayıldığı son dönemde şimdiye kadar herhangi bir ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Türkiye’de de önceki gün vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da Koronavirüs Yayılmaya Devam Ediyor09 Ocak 2022 Pazar 18:44
  • 51 Yıldır Yanan Ateş Söndürülecek09 Ocak 2022 Pazar 15:02
  • İran ABD Genelkurmay Başkanı Dahil 51 Amerikalıyı Yaptırım Listesine Aldı08 Ocak 2022 Cumartesi 22:54
  • Ermenistan Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı08 Ocak 2022 Cumartesi 20:38
  • İsrailli Bakanın Filistinli Kadınlara Tecavüzü Savunduğu Ortaya Çıktı08 Ocak 2022 Cumartesi 13:46
  • İsrailli Diplomat Avrupa Birliği Heyetini Azarladı07 Ocak 2022 Cuma 23:19
  • Türk Lirası’ndaki değer kaybı Mısır’ı ayağa kaldırdı07 Ocak 2022 Cuma 13:02
  • İsrail Omicron'a rağmen "kırmızı" listesini boşaltıyor07 Ocak 2022 Cuma 10:18
  • Aşırı Sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA Kameramanını Darp Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 20:32
  • İran'da Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 9'a Yükseldi05 Ocak 2022 Çarşamba 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti