İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yılsonu TÜFE ve dolar/TL beklentilerinde düşüş yaşandı.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 67,7 olması bekleniyor. Dolar/TL kurunun ise 19,65'ten 19,51'e gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 70,6 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda gerileyerek yüzde 67,7 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 41,99'dan yüzde 36,74'e geriledi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.