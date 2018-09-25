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İsveç Başbakanı Lofven güven oylamasını kaybetti, istifası bekleniyor

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İsveç Başbakanı Stefan Lofven, Parlamento'nda yapılan güven oylamasını 142'ye karşı 204 oyla kaybetti. Lofven'in istifa etmesi gerekiyor.
İsveç Başbakanı Lofven güven oylamasını kaybetti, istifası bekleniyor

İsveç Anayasası'na göre Meclis Başkanı yeni bir başbakan adayı önerecek.

Yeni Başbakanın belirlenmesi süreci haftalar alabilir.

Stefan Lofven'in bu dönemde geçici olarak görevi sürdürmesi bekleniyor.

Lofven'in lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti 9 Eylül'de yapılan son genel seçimde parlamentodaki çoğunluğunu yitirmişti.

Güvenoylamasında, milliyetçi İsveç Demokratlar Partisi de hükümet aleyhine oy kullandı.

Hükümeti merkez sağ kurabilir

Hükümeti kurma görevinin şimdi Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a verilmesi olasılığı var.

İsveç parlamentosunun üçüncü partisi aşırı milliyetçi İsveç Demokratlar, Sosyal Demokrat hükümet aleyhine oy kullandıİsveç Demokratlar Partisi seçim kampanyasından

Dün milliyetçi İsveç Demokratlar Partisi'nin desteğiyle seçilen yeni Meclis Başkanı Andreas Norlen de Ilımlı Muhafazakar Parti'den.

Fakat güven oylamasını kaybeden Başbakan Lofven de yeni ittifaklarla yeni bir hükümet kurma denemesine hazır olduğunu söyledi.

Milliyetçilerle koalisyonu kimse istemiyor

Meclisdeki iki ana bloku oluşturan, Sosyal Demokratların da içinde olduğu merkez sol ile Ilımlı Muhafazakarların dahil olduğu merkez sağ ittifak, üçüncü büyük parti olan milliyetçi İsveç Demokratlar Partisi ile koalisyon yapmak istemiyor.

Ancak bu partinin Ilımlı Muhafazakar bir başbakan adayını desteklemesi bekleniyor.

Güven oylamasını kaybeden Başbakan Stefan Lofven dün merkez sağ Ilımlı Muhafazakarları "Nazilerin kurduğu bir partinin desteğine bağımlı olmamaları" yönünde uyarmıştı.

Hükümet kurulamazsa ne olur?

Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Lofven 2014 yılında iktidara gelmişti. Bu ay yapılan seçimlerde partisinin merkez sol ittifakı 144 sandalye ile parlamentoda merkez sağ ittifakı sadece bir sandalye ile geçebilmişti.

Bu durumda 60'dan fazla sandalye alarak üçüncü büyük parti olan ve iki blokun da dışında kalan milliyetçi İsveç Demokratlar Partisi'nin oyları belirleyici önem kazanmış oldu.

İsveç Anayasası'na göre hükümet kurma girişimleri dört kez başarısızlığa uğrarsa yeniden seçime gidiliyor. Ama İsveç tarihinde şimdiye kadar bu yola hiç gidilmedi.

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