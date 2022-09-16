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İsveç: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alıyoruz

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO'ya girmek isteyen İsveç ile Türkiye arasında yaşanan gerilimle ilgili Stockholm’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İsveç: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alıyoruz

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini önce veto etmesi, ardından da Haziran ayında İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde ikna edilmesi sonrasında İsveç'te Türkiye'yle ilgili tartışmalar sürüyor.

Türkiye iki ülkeyi terör örgütlerine destek vermekle suçlamış, daha sonra NATO'ya üyeliklerine yeşil ışık yakmıştı. Ancak Türkiye henüz Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka üyeliğini resmi olarak onaylamadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün “Önümüzdeki dönemde adım atacaklarını taahhüt ettiler. Kendileri de aslında henüz bir adım atılmadığını kabul ediyor. Aynı zamanda mutabakat zaptına bağlı kaldıklarını ve kalacaklarını söylüyor. Ama söylemeleri önemli değil, uygulama önemli” demişti.

Öte yandan hafta sonu aldığı seçim yenilgisi sonrası istifa eden İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçen hafta “Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz” diyerek U dönüşü yapmıştı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bu sözler kafaları karıştırırken İsveç'ten Türkiye'ye dair yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Euobserver haber sitesine yapılan açıklamada, “Türkiye'yle yapılan anlaşmayı çok ciddiye alıyoruz” denildi. Bakanlık, “İsveç hükümeti memorandumun uygulanmasını çok ciddiye alıyor” ifadesini kullandı ve Türkiye'yle görüşmeleri sürdürmek istediklerini vurguladı.
Açıklamada, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yeni bir üçlü toplantı yapılmasının amaçlandığı bilgisi yer aldı.

Bugüne kadar 30 NATO ülkesinden 24'ü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Euobserver sitesinin haberine göre, Türkiye onay öncesinde İsveç'in 73, Finlandiya'nın da 12 kişiyi iade etmesini talep ediyor.

‘ERDOĞAN SEÇİME KADAR KONUYU GÜNDEMDE TUTMAK İSTEYEBİLİR’

Haberde, AB ve NATO çevrelerinde çoğu kişinin sert açıklamalarına rağmen Türkiye'nin istediği her şeyi alamayacağını bildiğini düşündüğü kaydedildi.

Siteye konuşan AB'den bir diplomat da Finlandiya'da PKK örgütünün faaliyeti olmadığını ve Türkiye'nin bu ülkeden talebinin “büyük oranda sembolik” olduğunu savundu. Diplomat, Erdoğan'ın Türkiye'de yapılacak seçime kadar NATO tartışmasını gündemde tutmak isteyebileceğini söyledi.

NATO'nun eski üst düzey yetkilisi Jamie Shea da, “Erdoğan NATO'nun genişleme sürecini sonsuza dek engelleyemeyeceğini biliyor, bu nedenle birkaç sembolik sınır dışı kararı sonrası zafer ilan edip itirazlarından vazgeçecek” dedi.

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