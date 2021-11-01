  • BIST 1.516,950
  • Altın 547,57
  • Dolar 9,5487
  • Euro 11,0404
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri sınırlamayı taahhüt etti

» »
“Bu anlaşmaya varmak kolay değildi” ifadelerini kullanan Draghi, zirvede Covid-19 pandemisi ve iklim sorunları konusunda daha adil bir iyileşmenin temellerinin atıldığını aktardı.
İtalya Başbakanı Draghi: G20 liderleri sınırlamayı taahhüt etti

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan ve iki gün süren G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, küresel ısınmanın sanayi devri öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması için düşük gelirli ülkelere 609 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı.

“Bu anlaşmaya varmak kolay değildi” ifadelerini kullanan Draghi, zirvede Covid-19 pandemisi ve iklim sorunları konusunda daha adil bir iyileşmenin temellerinin atıldığını aktardı. Draghi, “İlk kez G20 ülkeleri ilk kez, acil eylemler ve orta vadeli taahhütlerle küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutma hedefine ulaşmayı taahhüt ettiler” dedi.

İklim mücadelesinde aciliyet duygusunun tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığını belirten Draghi, “Paris Anlaşması’ndan sonra, özellikle Covid-19 salgınının ardından sonra emisyonlar arttı. Bazı endişeler var ve şimdi verilen sözleri yerine getirerek güvenilirliği göstermemiz gerekiyor” dedi.

Draghi, Rusya ve Çin’in de küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırılması için gösterilen bilimsel kanıtları kabul ettiklerini belirterek, “Bu iki ülke için ciddi fedakarlıklar içeriyor, tutması kolay taahhütler değil. Çin dünya çeliğinin yüzde 50’sini üretiyor, birçok santral kömürle çalışıyor. Bu zor bir geçiş” dedi.

Draghi, gelen bir soru üzerine G20 liderlerinin tüm dünya nüfusunun yüzde 40’nın 2021 yılı sonuna kadar aşılanması hedefinde hem fikir olduğunu belirterek, ortak hedefin 2022 yılı ortasına kadar aşı oranının dünya nüfusunun yüzde 70’ine ulaşması olduğunu teyit etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel ve Scholz Roma’da: Erdoğan’la halef-selef görüşecekler30 Ekim 2021 Cumartesi 17:02
  • Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Dünya Liderleriyle Sohbet Etti30 Ekim 2021 Cumartesi 16:42
  • First Lady Jill Biden ve Brigitte Macron buluştu30 Ekim 2021 Cumartesi 15:31
  • G20 Liderleri Roma'da30 Ekim 2021 Cumartesi 14:36
  • Göçün 60'ıncı yılı: "Almanyalı Türkler Türkiye'nin avukatı olmamalı"30 Ekim 2021 Cumartesi 12:38
  • G20’den 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefi30 Ekim 2021 Cumartesi 11:37
  • Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu mahkemelik oldu30 Ekim 2021 Cumartesi 10:19
  • Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi30 Ekim 2021 Cumartesi 10:11
  • AP, AB Komisyonuna Dava Açtı29 Ekim 2021 Cuma 20:51
  • Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde29 Ekim 2021 Cuma 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti